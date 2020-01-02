Başkan Çınar, Azra bebeğin ismini kulağına okuyup dua etti

KARAKAYA AİLESİNİN SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR

2020 yılının ilk dakikalarında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin yeni yılını kutladıktan sonra, saat 00:07'de dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeği 'Azra' bebeğin ailesine 'hayırlı olsun' dileklerini paylaştı.

"AİLESİNE, ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI BİR EVLAT OLMASINI TEMENNİ EDERİM"

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan'Hayat Seninle Güzel' hediye paketlerini Gülistan ve Cumali Karakaya çiftine takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'da 2020 yılının ilk bebeği olan Azra'nın kulağına ismini okuyup kamet getirdi.

Milletvekili Çalık ile Belediye Başkanı Çınar, Karakaya Çiftinin bebeği Azra'ya çeyrek altın taktılar.

'Azra' bebeğin ailesine, vatanına ve milletine hâyırlı bir evlat olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'da yeni yılın ilk bebeği olan minik evladımız Azra'nın ismini koymak bize nasip olduğu için farklı bir mutluluk yaşıyorum. Bir ailenin en büyük mutluluğu hiç şüphesiz çocuk sahibi olmaktır.Rabbim tüm ailelerin bu duyguları yaşamasını nasip etsin. Dördüncü evlatlarını dünyaya getiren Gülistan ve Cumali Karakaya çiftini tebrik ediyorum, minik yavrumuz Azra'ya da hayırlı, güzel, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Karakaya Ailesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Üç Çocuk' tavsiyesine uydukları içinde ayrıca kutluyorum. Azra bebeğimizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, anne ve babasının kucağına verilmesinden dolayı Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık Hanımefendi ile birlikte bu güzel ana şahitlik ettiğimiz için, ailelerin sevincine ortak olduğumuz için tarif edilmez bir mutluluk yaşıyoruz. Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt'umuz da dünyaya gelen her bebek ile ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Rabbim analı babalı büyütsün, ailemize, memleketimize ve vatanımıza hayırlı uğurlu olsun.Dünyaya gelen her çocuk, geleceğe daha umutla bakmamıza neden oluyor. Cenab-ı Allah sağlık, mutluluk ve umudu ömürlerinden eksik etmesin, tüm evlatlarımızın bahtları açık olsun.Bununla birlikte şu anda hastanelerimizde tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarına sabır dileklerimi paylaşıyorum. Hastanelerde yoğun bir mesai yapan doktorlarımızın, hemşerilerimizin ve sağlık personellerimizi de fedakârca yerine getirdikleri görevlerden dolayı tebrik ediyor, yeni yıllarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." diye konuştu.

"AZRA BEBEĞİMİZİ KUCAĞIMIZA ALDIK, ÇOK MUTLUYUZ"

Karakaya Ailesine 'hâyırlı olsun' dileklerini paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, "Azra bebeğimizi kucağımıza aldık, çok mutluyuz, Rabbim bütün yavrularımızın analı babalı büyümelerini nasip etsin. Dördüncü çocuklarını dünyaya getiren Karakaya ailemizin yedi yaşındaki bir evladı lösemili hastası, çok şükür tedavisi devam ediyor. Bugün Azra bebeğimizi görmekte bize nasip oldu. Rabbim hem hasta olan evladımızın sağlığını daim eylesin hem de diğer çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini hepimize nasip etsin.Yeni evladımızı kucağımıza almaktan çok büyük mutluluk duyduk. Rabbim çocuk isteyen herkese bu güzel duyguyu yaşamalarını nasip etsin. Hastanemizde büyük bir özveri ve gayretle çalışan Başhekim, Başhekim Yardımcıları, hemşirelerimiz ve sağlık personellerimize da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda hastanelerde tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifa dileklerimi paylaşıyorum. 2020 yılının ülkemize ve kentimize güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Gülistan ve Cumali Karakaya çifti ise gerçekleşen ziyaretten dolayı AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İLE SÜMER POLİS KARAKOLUNA ZİYARET

Hastanenin diğer servislerinde yatan hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini paylaşıp yeni yıllarını tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra Sümer Polis Karakolu ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek huzur ve güven ortamı için yoğun bir mesai yapan güvenlik güçlerinin de yeni yıllarını kutladılar.