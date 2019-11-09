Başkan Çınar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Yâd Ediyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 nci ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Çınar, "Kurtuluş Savaşımızın simgesi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılını idrak ediyoruz. Dört bir yanı düşman işgalinde olan Anadolu'dan güçlü ve sağlam temellere oturan bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarma konusunda, üstün bir çaba ve mücadele azmi göstermiştir. Bugün, mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın adı duyulmamış kahramanlarına borçluyuz.

Millet olarak bize düşen görev; büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; ülkemizi devletimizin kurucu felsefesinde işaret edilen muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. Bulunduğumuz coğrafyada, bin yıldır olduğu gibi bugünde milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik arkası kesilmeyen saldırılara maruz kalıyoruz. Tüm bu zorluklar karşısında hainlerin asla başarılı olamayacaklarına, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır.