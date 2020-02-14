Haberler » Güncel » Başkan Çınar genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu - Haber

Başkan Çınar genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getiren genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

14.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:10Başkan Çınar genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getiren genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ozan Özdemir ile Makbule Demir çiftinin nikahını kıydı. Büyük bir heyecan yaşayan Ozan ve Makbule çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çınar, 14 Şubat gibi özel bir günün kendilerine şans getirmesini dileyerek, çiftlere evliliklerini sevgi ve saygı içerisinde yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Evlilik cüzdanını Makbule Özdemir'e takdim eden Başkan Çınar, evliliğin özünün sevgi ve saygı olduğunu belirterek, karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyledi. Ozan ile Makbule çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çınar, "Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Sağlam bir temel üzerinde yükselen aile değerlerinin ülkemiz ve devletimiz için büyük önem taşımaktadır. Toplumun birlik ve beraberliği hiç şüphe yok ki aile ortamında başlamaktadır" diye konuştu.

Başkan Çınar, konuşmasından sonra genç çiftlere 'Bir Yastıkta' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ve çiçek takdim etti. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 18:50:29