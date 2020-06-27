Başkan Çınar, Gül Parkında fideleri toprakla buluşturdu

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çukurdere Mahallesinde hizmete giren Gül Parkındaki yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin en hareketli bölgelerinden olan Çukurdere Mahallemizin sosyal yaşamına ayrı bir renk ve canlılık kazandıran Gül Parkımız,...

Başkan Çınar, Gül Parkında fideleri toprakla buluşturdu
27.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:43
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çukurdere Mahallesinde hizmete giren Gül Parkındaki yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin en hareketli bölgelerinden olan Çukurdere Mahallemizin sosyal yaşamına ayrı bir renk ve canlılık kazandıran Gül Parkımız, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla hemşerilerimize huzurlu ve ferah ortamlar sunuyor" dedi.

Başkan Çınar, Gül Parkında fideleri toprakla buluşturdu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya, Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile birlikte Gül Parkında gerçekleşen düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde takip etti. Personellere kolaylık dileyip, parkın etrafında ki alanda hazırlanan fideleri toprakla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha huzurlu ve daha mutlu bir Yeşilyurt için sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını söyledi.

"Gül parkımız sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla ferah bir alan oluşturdu"

Çukurdere Mahallesi Gül Parkın gerek sosyal donatıları ve çocuk oyun grupları gerekse de yeşil alanlarıyla bölgeye farklı bir dinamizm kattığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Daha güzel ve daha mutlu bir Yeşilyurt hedefimiz doğrultusunda hemşerilerimizin dinlenip yeşil dokunun tadını çıkarıp spor yaptığı, çocuklarımızın gönlünce eğlendiği park alanlarımızın sayısını artırmaktayız. Genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle Yeşilyurt'umuzu hem fiziki hem de kültürel ve sosyal alanlarda geleceğe taşıyacak projelerimizi büyük bir titizlikle hayata geçirmekteyiz. Var olan yeşil alanlarımızın, parklarımızın düzenlenmesinden yeni park alanlarımızın planlanmasına, çocuk oyun gruplarından spor aletlerine kadar, ihtiyaç olan ne varsa bu hizmeti tam olarak vermek için adeta seferberlik içindeyiz. Uygun olan her noktada ekiplerimiz, çevre düzenlemesi, yeni çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin konulması için çalışıyor. Var olan yerlerimizde ise yenileme ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar 204 adet yeni parkımızı hizmete sunmamız Yeşilyurt'umuzun sosyal yaşam seviyesini artırmıştır. İlçemizin en hareketli bölgeleri arasında olan Çukurdere mahallemizde hizmete açtığımız Gül Parkımız ise yeşil alanları, oturma grupları, temizliği ve çocuk oyun gruplarıyla bölgemize çok kaliteli hizmetler vermektedir. Bugün mesai arkadaşlarımız ve muhtarımızla birlikte park alanımızda yapılan düzenleme ve temizlik çalışmalarını yerinde takip ettik. Yeşil alanlarımıza güllerimizi diktik. Amaç vatandaşımızın mutluluğu ise en ince detayına kadar düşünmek, planlamak zorundayız. Yürüttüğümüz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ise, park çalışmalarından temizlik hizmetlerine kadar her alanda yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Haber

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