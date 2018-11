Başkan Çınar, "Hemşerilerimizle İç İçe Olmak, Bize Güç Veriyor"

Sokaktan geçen vatandaşlarla da ayaküstü de olsa sohbet edip, dilek ve isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaret ettiği işyerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşerek, beklenti ve sıkıntılarını dinliyor.

Günün belirli saatlerinde bazı aileleri ziyaret ederek sohbet eden Başkan Çınar, vatandaşların taleplerini bire bir dinleyerek yerinde çözüme kavuşturuyor.

"BAŞKANIMIZA RAHAT ULAŞIP, TALEPLERİMİZİ İLETİYORUZ"

İşyerlerinde, duraklarda ve sokaklarda vatandaşların taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a vatandaşlarda büyük ilgi gösteriyor.

Talep ve isteklerini Başkan Çınar'a kolay ve rahat bir şekilde ulaştırdıklarını vurgulayan vatandaşlar,"Başkanımızı her an bir cadde, sokak veya işyerlerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Yeşilyurt gibi büyük bir ilçeyi yönetmenin verdiği ağır sorumluluğu yerine getirmek adına yoğun bir tempoyla çalışan Başkanımızın vatandaş, esnaf ve aile ziyaretleriyle insanları dinlemesini takdirle karşılıyoruz. Başkanımıza her türlü sıkıntımızı hiçbir aracı olmadan doğrudan kendisine iletebiliyoruz. Halkın dilinden iyi anlayan, hızlı ve pratik çözümler getiren bir yönetim mekanizmasına sahip Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

"TALEPLERİ DİNLİYORUZ, HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Vatandaşların gönüllerine dokunmaya, dertlerine derman olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Çınar, " Bizler büyük bir ailenin mensuplarıyız, hepimizin farklı farklı görevleri var, bizlerde Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi bir görevin hakkını verebilmek adına ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Hemşerilerimize kapımızı da gönlümüz de sonuna kadar açıktık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri makam odamızın kapılarını tüm hemşerilerimize sonuna kadar açtık, vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz ve çözüm yolları üretiyoruz. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir hemşerimiz kalmadı. Vatandaşımıza ulaşmak için bütün iletişim kanallarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Gerek düzenlediğimiz istişare toplantı gerekse de ev, esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde hemşerilerimizin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde hissettiriyoruz. Ayrıca 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz, Çek-Gönder ve Whatsapp uygulamalarımızla da teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak iletişimde sınırları kaldırdık. Vatandaşlarımız evinden çıkmadan bir cep telefonu ile bizlere dertlerini, sıkıntılarını ve isteklerini iletebiliyor ya da resim göndermek suretiyle bize hızlıca ulaşabiliyor. Yeşilyurt Belediyesi kolay ulaşılabilen, sorunlara hızlı çözümler üreten, vatandaşların ihtiyaçlarına en güzeliyle yanıt veren, bölgesinde en hızla gelişen ve ilerleyen örnek belediye hüviyetine ulaşmıştır. Hemşerilerimizle iç içe olmak, en büyük ve en güçlü moral kaynağımızdır" dedi.

"TEK AMACIMIZ; MEMLEKETİMİZE, KENTİMİZE VE İLÇEMİZE İYİ VE GÜZEL HİZMETLER SUNMAK"

Başkan Çınar, "Makamlar gelip geçici insana baki kalan edindiği saygınlık ve bıraktığı eserlerdir. Halkımızın teveccühüyle geldiğimiz bu makamda, onların sesine kulak vermeye, onların dertlerini dinleyip çare olmaya çalışıyoruz. Sorunları anlamak ve çözüm bulmak için öncelikle iyi bir dinleyici olmak lazım, işte o zaman gerçek sorunu anlayıp, doğru çözüm bulursunuz. Bizim tek gayemiz var; memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel, en iyi hizmetlerin gelmesinde etkin rol oynamaktadır. Halkımızla iç içe olup sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN SESİNE KULAK VERMEK YÖNETİM İLKEMİZDİR"

Toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermeyi ilke haline getirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokakları gezerek bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelirken diğer taraftan devam eden değişim ve dönüşüm hizmetlerimiz yerinde takip ediyoruz. Mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek, anında müdahale ediyoruz. Ziyaretlerimiz de bir taraftan projelerimizi ve hizmetlerimizi halkımıza, esnafımıza ve öğrenci kardeşlerimize anlatırken, diğer taraftan da tüm alanlarda gelişimi yakalamış Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet edilmesini sağlayacak yeni projelerimiz konusunda hemşerilerimizin görüşlerine başvuruyoruz, onların düşüncelerini öğrenip projelerimize şekil veriyoruz. . Toplumun tüm dinamiklerinin görüş, tespit ve önerisine yer vermek yönetim stratejimizde önemli yer kaplamaktadır" dedi.

Yoğun iş temposuna rağmen gündüzleri esnaf ve mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesai saatleri dışında da Sivil Toplum Kuruluşu, Meslek Örgütleri ve Dernek Yönetimleriyle bir araya gelerek, Yeşilyurt'a yapılacak yeni yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine fikir alış verişi yapıyor.