Başkan Çınar, Kiltepe Mahallesinde Yalnız Yaşayan Sabite Bütün'ü Ziyaret Etti

"Büyüklerimiz Toplumsal Hayatımızın En Kıymetli Hazineleridir"

Sabite Bütün, Başkan Çınar'ı evinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade edip, gösterilen ilgi ve alakanın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

BAŞKAN ÇINAR'DAN SABİTE TEYZEYE SÜRPRİZ ZİYARET

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz haftalarda Kiltepe mahallesinde ki ziyaretleri sırasında yolda karşılaşıp sohbet ettiği 63 yaşındaki Sabite Bütün'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

SABİTE BÜTÜN TALEP VE İSTEKLERİNİ BAŞKAN ÇINAR İLE PAYLAŞTI

Kiltepe mahallesinde ki müstakil evinde ikamet eden Sabite Bütün'ün hâyır duasını alıp istek ve taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi vefat ettiği için tek başına yaşayan Sabite Bütün'ün ilettiği sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi için Başkan Yardımcılarına talimat verdi.

"BÜYÜKLERİMİZİN BİR GÜZEL SÖZÜ, TEBESSÜMÜ VE HÂYIR DUASI YETERLİ"

'Gönül Belediyeciliği' hizmetleri çerçevesinde yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz, engelli ve sıkıntıda olan tüm vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Geçtiğimiz hafta mahallemize yaptığımız ziyaretler sırasında karşılaştığımız Sabite Bütün teyzemizi evinde ziyaret ederek hem hâyır duasını aldık hem de taleplerini dinledik. Eşi vefat ettiği için müstakil evinde tek başına bir hayat yaşayan, astım ve mide rahatsızlığına rağmen ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Sabite Bütün teyzemiz bizimle görüşmek istemiş, örf ve adetlerimize göre küçükler büyüklerinin ayağına gider. Bizde bu anlayıştan yola çıkarak teyzemizin evine misafir olduk.Bizi çok samimi bir ortamda ağırlayan teyzemizin ikram ettiği çayını içtik, sohbet ettik ve sorunlarını dinledik. Başkan Yardımcılarımıza gereken talimatları verdim, teyzemizle yakından ilgilenecekler, gereken ne varsa yapılacaktır. Cenab-ı Allah Sabite teyzemiz başta olmak üzere tüm büyüklerimize sağlıklı, sıhhatli ve uzun ömürler nasip etsin inşallah, bizlerde onların bir evladı, kardeşleriyiz, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizin hâyır dualarına çok fazla ihtiyaç duymaktayız, onların bir güzel sözü, hâyır duaları ve tebessümü her şeyden kıymetlidir. Bizleri evinde misafir eden Sabite Bütün teyzemize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"HEMŞERİLERİMİZİN İYİ VE ZOR ZAMANLARINDA YANLARINDAYIZ"

Yaşlıların ve yardıma muhtaç olanların her an yanında olduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Deneyim ve tecrübelerinden her daim yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimizi toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olarak görmekteyiz. Kadim geleneğimizde küçüklere sevgi, büyüklere saygı her zaman öncelik haline getirilmiştir. Sevgi ve saygı bağlarımızı sürekli güçlü tutmalıyız ki birliğimiz ve beraberliğimiz sarsılmasın, bunu da birbirimizi ziyaret ederek, anarak, birlikte paylaşarak mümkün kılabiliriz.Bilgi ve birikimleriyle toplumda her zaman örnek olan büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşamalarını sağlamak bizim asli görevimizdir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar medeniyeti yakalamış toplumlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşlılarımıza sahip çıkıp, koruyup, kollanmalarına özen gösteriyoruz. 'Baştâcı' projemiz kapsamında evlerinde ziyaret ettiğimiz yaşlı ve kimsesiz hemşerilerimize hak ettikleri yaşam koşullarını sunmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü personellerimiz yaşlılarımızın kişisel ve ev bakımlarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir hayat yaşaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

"BENİ MUTLU ETTİLER, ALLAH'TA ONLARI MUTLU ETSİN İNŞALLAH"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabite Bütün ise, "Evime kadar gelerek sıkıntılarımı dinleyen, yakın ilgi ve alaka gösteren Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Evimde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğum Başkanımızın başımın üstünde her zaman yeri vardır. Cenab-ı Allah işlerine kolaylık nasip etsin, beni mutlu ettiler Allah'ta onları mutlu eder inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler