Başkan Çınar, Pazarcı Esnafını Ziyaret Edip Talepleri Dinledi

16 Kasım 2018 Cuma 17:43



16 Kasım 2018 Cuma 17:43

Farklı meslek gruplarıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının yanı sıra esnaf ziyaretleriyle de esnafın sorunlarını dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pazar esnafını ziyaret ederek istek ve beklentileri dinledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre Güven ile birlikte pazarcı esnafını ziyaret ederek bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.Sabahın erken saatlerinde ziyaret ettiği Perşembe Pazarında vatandaşlar ve esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iletilen isteklerin çözüme kavuşturulması için Başkan Yardımcılarına talimat verdi.Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden esnaflar, farklı konularda taleplerini ilettikleri Başkan Çınar'ın kendilerini ziyaret etmesi ve taleplerini dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirirdi.Esnafların her zaman yanında olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre Güven ise, " Pazarcı esnafımız sokakta kurduğu tezgahlarda soğuk, sıcak demeden tüm mevsimsel koşullarda evine ekmek götürme derdindedir. Doğal olarak ta çeşitli sıkıntılarda oluyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda pazarcı esnafımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde öğrenmek adına Perşembe pazarını ziyaret ederek esnafımızla bire bir görüşme yaptı. Sorunlarımız çözülmeyecek boyutlarda değildir, bugüne kadar birçok sorunumuz çözüldüğü için iletilen sorunların da çözüme kavuşacağına yürekten inanıyoruz. Göreve geldiği günden bugüne kadar esnaflarımızın sorunlarının çözüme kavuşmasında elinden geleni yapan, ilgi ve desteğini esirgemeyen, esnaflarımızın yanında olan Belediye Başkanımızın gerek eğitim seviyesi gerekse de esnaf bir ailede yetişmesinin verdiği tecrübeyle çok güzel hizmetlerde bulunacağına kalben inanıyorum. Genç, aktif ve gece gündüz demeden çalışan Başkanımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza her zaman değer veriyor, hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Rabbim yolunu açık eylesin, çalışmalarında başarılar dileriz" şeklinde konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Yeşilyurt'un gelişim ve değişim sürecinde önemli rol üstlenen esnaflarla gönülden gönüle her zaman kucaklaştıklarını söyledi.Esnafların güçlü ekonomik yapının lokomotifi olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem veriyoruz. Havanın soğuk olmasına rağmen bizi büyük ilgi ve sevgiyle karşılayan pazarcı kardeşlerimizin sohbetiyle içimiz ısındı. Esnaflarımızı dinleyerek hem eksiklerini hem de bizden beklentilerini öğreniyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle halkımızın ve esnaflarımızın ne istediklerini bilerek ortak akıl ile hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu ziyaretler esnasında, esnaflarımıza proje ve çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Pazar yerlerinde doğal olarak esnafların yer belirleme noktaları başta olmak üzere bir takım sıkıntılar yaşanıyor, bizlerde bu sıkıntıları ortadan kaldırmak adına iletilen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Perşembe pazarımızda çok yoğun ilgi gördüğü için buradaki esnaflarımızın mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez. Soğuk sıcak demeden her türlü şart ve durumda pazardaki yerini alarak evine ekmek götürme derdinde olan esnaflarımızın her zaman yanındayız. Gerek Başkanımızın gerekse de esnaflarımız ilettiği taleplerin çözüme kavuşması adına gereken adımları atacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler karşılıklı iyi niyet, istişare ve fikir alış verişleriyle bu tür sorunları el birliğiyle atlatacağız, bugüne kadar birçok sorunu çözdük yine saygı ve sevgi içerisinde sorunları çözüme kavuşturacağız" dedi.Yeşilyurt'un gelişim sürecine ışık tutacak yatırımları arasında yer alan 'Semt Pazarı' projesiyle pazarcı esnafının modern ortamlarda ticaretini sürdürmesine katkı sunacaklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Semt pazarlarımız sayesinde vatandaşlarımız rahat, huzurlu ve güvenli ortamlarda alış verişini yaparken, pazarcı esnaflarımızda ürünlerini daha nezih ve güzel ortamda satma imkanına sahip olacak. Gerek iç ve dış tasarımı gerekse mimari yapısıyla kent kimliğine artı değerler katacak olan Semt Pazarlarımızı hizmete sunarak bölgemizin en ciddi sorunlarından bir tanesini daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Modern, kapalı ve güvenli ortamlarda hizmet verecek olan semt pazarlarımız bütün yönleriyle Yeşilyurt'a yakışan ölçülerde olacaktır. Tek katlı pazarlarımızın içerisinde Pazarcılar Odası ile Zabıta Müdürlüğümüze ait bölümlerin yanı sıra wc ve lavabolarda yer alacaktır" diye konuştu. - MALATYA