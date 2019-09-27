Başkan Çınar, Şehit Engin Tilbaç Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi

"ŞEHİDİMİZİN ADINI NEZİH VE MODERN BİR PARK ALANIYLA GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşil alanlar ve parklar hem çocuklarımız hem de aileleri ve mahalle sakinleri için nefes alabilecekleri mekânlardır. İlçemizin genelinde mevcut parklarımızı yenilerken yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni yaptığımız parkların daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. 15 Temmuz Darbe Kalkışmasını protesto ederken hayatını kaybeden ve şehit düşen Malatya'lı hemşerimiz Engin Tilbaç'ın adını verdiğimiz Karakavak mahallemizdeki toplam 6.5 dönümlük alana çok nezih ve modern bir park inşa ediyoruz. 4.5 dönümü yeşil alan olarak hizmet verecek olan parkımız içerisinde oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası ve yürüyüş yollarının yanı sıra bir adet yöresel ürünlerimizi satacağımız büfe olacaktır. En kısa sürede hizmete açacağımız parkımız gerek yeşil alanları, gerekse de aydınlatma ve diğer sosyal donatıları ile bölgemizin sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracaktır. Hızla geliştiği için en fazla tercih edilen Karakavak mahallemizin son yıllarda yakaladığı değişime yakışan bir parkı mahalle halkının hizmetine sunacağız. Hem mahallemize hem de ilçemize bu güzel parkımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"DAHA YEŞİL VE DAHA MODERN BİR YEŞİLYURT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Daha yeşil ve modern bir Yeşilyurt için çalıştıklarını kaydeden Başkan Çınar, "İlçemizi ve mahallelerimizi güzelleştirmek için dur durak bilmeden çalışıyor ve vatandaşlarımızın yeşilile iç içe olabilecekleri parklarımıza büyük bir önem gösteriyoruz. Var olan yeşil alanlarımızın, parklarımızın düzenlenmesinden yeni park alanlarımızın planlanmasına, çocuk oyun gruplarından spor aletlerine kadar, ihtiyaç olan ne varsa bu hizmetleri tam olarak vermek için adeta seferberlik içindeyiz. Uygun olan her noktada ekiplerimiz,çevre düzenlemesi, yeni çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin konulması için çalışıyorlar. Daha yeşil ve daha modern Yeşilyurt için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz ve çabamız; bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. Amaç vatandaşımızın mutluluğu ise en ince detayına kadar düşünmek, planlamak zorundayız. " dedi.

Park inceleme gezisi sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler dağıttı.