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Başkan Çınar, Taraftar Derneğini ağırladı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğini makamında ağırladı.

19.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:29 Başkan Çınar, Taraftar Derneğini ağırladı
Malatya Belediye Başkanı Mehmet , Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğini makamında ağırladı.

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor'a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunup, üzerinde 'Mehmet Çınar' yazılı 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti. Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Taraftar Derneğimizin Başkanı ve Yönetim Kuruluna bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Malatyalıların ortak sevinci ve mutluluğu olan Yeni Malatyaspor'u iç ve dış saha maçlarında yalnız bırakmayarak, yakalanan başarıda büyük pay sahibi olan taraftarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Süper Ligde başarılı bir sezon geçiren Yeni olan kulübümüze her zaman sahip çıkıp, destek verdik. Bundan sonrada aynı desteği sürdürmeye devam edeceğiz. İstanbul'da Beşiktaş önünde alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Türkiye Kupasında bir üst tura yükselmek hepimizi ziyadesiyle memnun etmiş, gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Başkan Çınar, "Bizler yeter ki bir ve beraber hareket edelim, takımımızı iyi ve kötü günlerinde sahip çıkalım, o zaman çok daha iyi yerlere gelebiliriz. El ele gönül gönüle olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Cumartesi günü saat 15: 00'de kendi sahamızda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı içinde takımımıza başarılar dilerken, tüm taraftarlarımızı bu zorlu maçta desteğe çağırıyorum. Bizlerde tribündeki yerimizi alıp takımımızı destekleyeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

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