Başkan Çınar, Tecde Mahallesinde çalışmaları inceledi

Tecde Mahallesindeki yol yenileme ve park çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hızla gelişen Tecde mahallemizde ki yaşam standardını daha iyi noktaya ulaştıracak yatırımlarımıza hız kesmeden sürmektedir. Bu bölgemizin her yönden değişimi Yeşilyurt'umuzun marka değeri için önemlidir" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Tecde mahallesinde devam eden yatırımları inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.Tecde mahallesinin yaşam standardını daha iyi bir noktaya taşımak adına yatırımlara devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, "Tecde mahallemizde geçtiğimiz yıl yol açma ve genişletme çalışması yaptığımız Kozluk sokağımızın alt yapısını tamamladıktan sonra sıcak asfaltını dökmeye başladık. Hasanbey ve Güngör caddemiz ile Altın Kayısı Bulvarımız arasında ki bağlantıyı sağlayan 12 metre genişliğinde 500 metre uzunluğunda ki yolumuzun standartını yükseltmek araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve hızlı olmasını sağlayacaktır. Konutlaşmanın fazlalaşmasıyla birlikte hızla gelişen bu bölgemizin ulaşım ağını güçlendirmek, araç ve yaya trafiğindeki konfor seviyesini yükseltmek yaşam standardının daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu sokağımız dışında üç ayrı noktada daha yolların bakım ve onarımlarını sürdürmekteyiz. Bizler gece gündüz demeden ilçemizin tüm yaşam alanlarına kaliteli hizmetler götürmekteyiz, halkımızla el ele vererek refah seviyesi yüksek, her alanda gelişen Yeşilyurt'umuzu gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Buradaki çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medya üzerinden mahalleye park yapılmasını talep eden çocukların isteği üzerine başlatılan park çalışmasını da yerinde inceledi.Çalışmaları takip eden çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler dağıtan Başkan Çınar, "Dünyadaki en büyük mutluluk çocuklarımızın isteklerini hayata geçirmektir. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve her şeyimizdir, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz demektir. Bütün yatırımlarımızı çocuklarımızın geleceği için hayata geçiriyoruz. Tecde mahallemizde yaşayan miniklerimiz, Muhtarımız Ali Yiğit aracılığıyla sosyal medya üzerinden mahallelerine park yapılmasını talep etmişlerdi. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta çocuklarımızın talebini yerine getirmek adına çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz şu anda oyun gruplarının yerleştirileceği alanda kazı, alan iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyorlar. Mahallemize çocuklarımızın gönüllerince eğlenecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri çok güzel bir park alanı kazandıracağız. Parkımız şimdiden bütün çocuklarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.Tecde Mahallesindeki yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra inşaat çalışmalarına başlanan park alanı için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise, "Çocuklarımızın sesine kulak vererek mahallemize park alanı kazandırmak adına çalışmaların başlatılması talimatını veren Başkanımıza tüm mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada ki en büyük mutluluk çocukları sevindirmektir. Bizlerde sosyal medya üzerinden çocuklarımızın isteğini Başkanımıza ilettik, kendisi de sağolsun talebimize olumlu yanıt vererek ekiplerini buraya gönderdi, alanda çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanımıza bu hassasiyeti ve özel ilgisinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Parkımız en kısa sürede halkımızın hizmetine açılacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA