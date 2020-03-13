Başkan Çoban'dan bakanlara ziyaret
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban Ankara'da çeşitli bakanlıklara ziyaretlerde bulundu.
13.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:41
Bitlis 'in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban Ankara'da çeşitli bakanlıklara ziyaretlerde bulundu. Başkan Çoban ziyaretlerinde Ahlat Çevre Yolu peyzaj çalışmaları ve Ahlat Kayak tesisinin ilçeye kazandırması ile ilgi bakanlardan destek aldı.
Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, AK Parti Bitlis Millet Vekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile birlikte ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti. Başkanı Çoban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yapılan görüşmeler de Ahlat Çevre Yolu Peyzaj durumunu görüştü. Ayrıca ilçedeki yol çalışmalarının da başlatılması hususun da görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çoban daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Çoban ziyaretinde İlçede bulunan Ahlat kayak tesisinin işlevini de gündeme getirdi. Ahlat kayak tesisini ilçeye kazandırmak ve işlevini gerçekleştirmek ile ilgi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olumlu baktığını belirten Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, kayak tesisinin ilçemize kazandırılacağı hususunda bakandan destek alındığını belirterek ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİTLİS
Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, AK Parti Bitlis Millet Vekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile birlikte ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti. Başkanı Çoban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yapılan görüşmeler de Ahlat Çevre Yolu Peyzaj durumunu görüştü. Ayrıca ilçedeki yol çalışmalarının da başlatılması hususun da görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çoban daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Çoban ziyaretinde İlçede bulunan Ahlat kayak tesisinin işlevini de gündeme getirdi. Ahlat kayak tesisini ilçeye kazandırmak ve işlevini gerçekleştirmek ile ilgi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olumlu baktığını belirten Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, kayak tesisinin ilçemize kazandırılacağı hususunda bakandan destek alındığını belirterek ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİTLİS
Kaynak: İHA
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