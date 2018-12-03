Başkan Çoban'dan Engelli Öğrencilere Özel İlgi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:34

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrencilere eğitim veren Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zekai İnan, Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık ile engelli derneklerinin yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, okulların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Çoban, sınıfları da gezerek öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.İlk olarak, Zafer Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Burhanettin Çoban, burada bir süre okul idareci ile görüşerek, eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Kendisine iletilen talepleri de dinleyen Başkan Çoban, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte sınıfları gezdi. Özel eğitim alan öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çoban, eğitimlerinde başarılar dileyerek, her birine ayrı ayrı ikramlarda bulundu. Burada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak gösteri hazırlayan öğrencilerin, müzik ve jimnastik gösterilerini izleyen Başkan Çoban, eğitimcileri ve öğrencileri tebrik etti. Başkan Çoban ayrıca, engelli bir öğrenciyle bir süre masa tenisi oynadı.Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde ise ilk olarak okuldaki derslikleri gezen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, daha sonra okul idarecileriyle görüştü. Engelli öğrencilerin gelişimlerine yönelik çeşitli eğitimlerin verildiği dersliklerde engelli öğrencilerin eğitimlerini takip eden Başkan Burhanettin Çoban, özellikle konuşma zorluğu çeken öğrencilerin, okuma-yazma öğrenme azmine hayran kaldı. Öğrencilerin bu başarısı karşısında, okuldaki tüm eğitmenleri tebrik eden Başkan Çoban, imkan verilmesi halinde engelli vatandaşların da birçok şeyi başarabildiğini, bunun sayısız örnekleri olduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR