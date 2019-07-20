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Başkan Çoban memleketi Kavaklı Köyünde köy halkı ile kahvaltıda buluştu

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde vataşlarla kahvaltıda buluştu.

20.07.2019 13:25 Başkan Çoban memleketi Kavaklı Köyünde köy halkı ile kahvaltıda buluştu
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde vataşlarla kahvaltıda buluştu.

Başkan Çoban'a ziyareti esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri, Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, Kavaklı Köyü Muhtarı Mustafa Işık eşlik etti.

Kavaklı köyünde vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Başkan Çoban, köydeki sıkıntılarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Muhtar Mustafa Işık ise sorunları dile getirerek yardım talebinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Burhanettin Çoban, Kavaklı, Afyon, Şuhut, Güncel

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