Başkan Çöl'den Emekli Öğretmenlere Ziyaret

23 Kasım 2018 Cuma 15:10



23 Kasım 2018 Cuma 15:10

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki bazı emekli öğretmenleri ziyaret ederek, günlerini kutladı.Çöl, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki en kıdemli emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.Öğretmenlerin ellerini öperek hayır dualarını alan Çöl, şunları kaydetti:"Emekli olan ama hala meslek ruhunu iliklerinde hisseden, bizlere bu mesleği sevdiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü ilk kutlayanlardan olmak için kendilerini ziyaret ettik. Karşılıklı hasbıhal ederek geçmişten günümüze anılarımızı hatırladık. Ben bu bağlamda kendilerine içten ve samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyor günlerini tekrar tebrik ediyorum."