Başkan Çöl'ün Hasta Ziyaretleri

Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği evde hasta ziyaretlerine devam ediyor.
Her hafta ilçedeki farklı mahallelerde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak karşılıklı hasbihal eden Çöl, ilçede bulunan hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Çöl, yaptığı açıklamada, vatandaşlar ile içtiği bir bardak çayın, sohbetin kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.
Çöl, "Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır" sözünden hareketle iyi ve kötü günlerinde hemşehrilerinin yanında olmaya çalıştığını kaydetti.
Sandıklı
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:38