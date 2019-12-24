Haberler » Güncel » Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plenti şantiyesini inceledi - Haber

Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plenti şantiyesini inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin yer aldığı şantiyede incelemede bulundu.

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:52 Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plenti şantiyesini inceledi
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin yer aldığı şantiyede incelemede bulundu.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'nün daha etkin hizmet verebilmesi için faaliyet gösteren tesisleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.
İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerinde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediye olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu sayede kırsalından şehir merkezine kadar Kocasinan'ın her bir noktasına kesintisiz hizmet ulaştırılmaktadır. Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip tesisimizle önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarımızın planlaması adım adım ilerliyor. Bütün gayretimiz, gerek ulaşımda gerek alt yapıda bütün talepleri belirleyip, ihtiyaçları tamamlamış bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunabilmektir. Bunun için de bu tesisimiz gibi kendi kendine yetebilen ve ihtiyaçlarını kendi karşılayabilen bir Kocasinan için çalışıyoruz. Tesis noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar artık sona yaklaştı. Etap etap yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte Kocasinan'ın her ihtiyacını belediyemizin kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyoruz."

Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05   Küçükyaya'da Taşkınlar Önlendi - Haber
16:04   SELE KAPILAN ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI - Haber
16:04   Tekirdağ refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
16:04   İzmir Üniversiteleri Türkiye'nin teknolojik gelişimini konuştu - Haber
15:59   Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
24.12.2019 16:11:29