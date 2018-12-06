Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün Gayretimiz Hemşehrilerimizin Mutlu Olacağı Hizmetler Üretmektir"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:20



06 Aralık 2018 Perşembe 15:20

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinde, 'En Değerli Varlığım Annem Projesi' kapsamında kız öğrenciler, anneleriyle birlikte ebru sanatı yaptı. Programa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmete gösterilen ilgi ne kadar doğru bir işe imza attığımızı gösteriyor ve bizleri mutlu ediyor" dedi.Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin anneleri ile daha kaliteli zaman geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği 'En Değerli Varlığım Annem Projesi'ne ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında kız öğrenciler ve anneleri ebru sanatını birlikte icra etti. Programa katılarak, aynı teknikle eser üreten Başkan Çolakbayrakdar, ebru sanatındaki el becerisi ile göz doldururken bir yandan da anneler ve kızlarına destek vermiş oldu.Sosyal belediyeciliğe önem veren ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kamuoyu tarafından takdirle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu proje son derece anlamlı ve önemlidir. Hayatımızın en değerli varlıkları annelerle birlikte kızları ebru çalışması yaparak, hoşça vakit geçirdiler. Belki bu çalışma sayesinde gizli kalmış yetenekler de gün yüzüne çıkacak. Belediye olarak bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutlu olacakları hizmetler üretmektir. Bu kapsamda onların hayatını kolaylaştırmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için projeler üretiyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkese kaliteli hizmet sunuyoruz. Bugün ki proje de bunu son derece anlamlı bir şekilde ifade ediyor. İnşallah bundan sonrasında Kocasinan Belediyesi olarak daha farklı sosyal ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Yaptığımız yatırımlara vatandaşlarımızın yoğun teveccühü var." ifadelerini kullandı.Kız öğrenciler ve anneleri ise, belediye hizmetlerinden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, kendilerine sağladıkları imkandan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ