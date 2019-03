Başkan Çolakbayrakdar, "Çalışanlarımızla Ülkemize Büyük Hizmetler Üretiyoruz"

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, bin 500 çalışanı ile Kocasinan'a, Kayseri'ye ve Türkiye'ye hizmet ettikleri söyledi.Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi tarafından Kocasinan Belediyesi atölyesinde bir program düzenlendi. Programa, Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.Hizmet-İş sendikasıyla Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak gönlünü kazandığı saha çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri başarılı projeler ve vatandaşlar tarafından takdir edilen hizmetler neticesinde gittikleri her yerde Kayserililerin güler yüzü ile karşılanmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.Başkan Çolakbayrakdar, işçilere hitaben "Çalışanlarımızın hizmetleri neticesinde vatandaşlarımızın memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Çalışanlarımız işini hakkıyla yapınca hemşehrilerimizin de bize karşı olumlu yönde teveccühü oluyor. Bize gelen her bir teşekkür bilesiniz ki bin 500 çalışanımıza yapılmış bir teşekkürdür. Rabbim güzel işleri hep birlikte yapmayı nasip eylesin. Olmazsa olmazımız işçilerimizin hakları ve alın terleri neyse hukuk çerçevesinde haklarını vermek en önemli görevlerimizden bir tanesidir. İşçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Konu çalışanlarımızın hakları olunca hiçbir şekilde vakit kaybetmiyor, yapılması gereken ne ise anında yerine getiriyoruz. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin' öğretisi ile işçimizin alın teri kurumadan hakkını vermek için gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarımla hizmet ulaştırıyoruz. Kocasinan'da örnek projelerle ilkleri yaşattık. Taşeronlarla ilgili toplu iş sözleşmesi sürecinde Yüksek hakem Kurulu'nda çıkan sözleşmeyi ilk biz imzaladık. İnşallah alın teriniz daha bereketli olsun. Bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için elimizden geldiğince 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Kocasinan'ı ve şehrimizi daha iyi noktaya getirmek için daha iyi hizmetler vererek gayretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.İşçilere hitap eden Başkan Çolakbayrakdar'ın konuşması, işçilerin tezahüratları ve alkışlarıyla sık sık bölündü.Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir" diyerek sözlerini noktaladı.Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, "Kocasinan Belediyesi her zaman ilklerin belediyesidir. 2013 yılından beri bu zamana kadar ilkleri gerçekleştirdik. 12 Mart 2019 tarihinde ise yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi kapsamında Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleriyle imzaladık. Burada toplu iş sözleşmesinde 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında çalışan arkadaşlarımızla ilgili 2020 yılının Haziran Ayına kadar değişmeyen hükümler olmasına rağmen başkanlarımız inisiyatif aldılar ve Ramazan Bayramı'ndan önce 11 yevmiye, Kurban Bayramı'ndan önce 11 yevmiye ile Nisan ve Ekim Aylarında 5 yevmiye olmak üzere toplam 32 günlük ikramiye bu toplu iş sözleşmesine ilave edildi. Allah nasip ederse 2020 yılının Haziran Ayından itibaren bu toplu iş sözleşmesi haklarını daha ileri noktaya taşımak için birlikte gayret edeceğiz. Bu vesile ile alın terine, emeğe ve işçi hakları konusunda göstermiş olduğu duyarlılıklardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, işçi hakları konusunda göstermiş olduğu duyarlılıklardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a plaket takdim etti. - KAYSERİ