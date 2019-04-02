Başkan Çolakbayrakdar'dan Saha Çalışanlarına Teşekkür

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların mutluluğunu, huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.Başkan Çolakbayrakdar, belediyeye ait teknik atölyeyi ziyaret ederek, saha çalışanlarına teşekkür etti. Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla tek tek ilgilenip, bir süre sohbet etti.İşçilerin Miraç Kandilini tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, "31 Mart Yerel Seçimlerinde aziz milletimizin teveccühleriyle 5 yıl daha Belediye Başkanlığı görevi bizlere verildi. Bu emaneti inşallah hakkıyla taşıyıp, Kocasinan'da ve Kayserimizde yaşayan değerli hemşehrilerimize layık oldukları güzel hizmetleri yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin diye dua ediyoruz. Benim şahsımda bu emanet hepimizin emanetidir. Belediye çalışanları olarak bin 500 kişiyle birlikte milletimizin emanetini daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bizler bu şehir ve bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız için elimizden geldiğince gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Önemli olan milletimizin daha huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarımızı artırarak daha fazla hizmetler üreteceğiz. Bundan sonra hız kesmeden yola devam edeceğiz. Bütün gayretimiz; Kocasinan'da yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmaları içindir. Kocasinan'ı ve şehrimizi daha iyi noktaya getirmek için daha iyi hizmetler vererek gayretlerimiz devam edecek. Özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.Ardından Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından biri olan geri dönüşüm tesisi Çevre Teknolojileri ve Enerji San. Tic. A.Ş (KAYÇEV)' de çalışan personelle bir araya geldi. Belediyenin önemli hizmetlerinden bir tanesinin geri dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, KAYÇEV ile hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladıklarını vurguladı.Programa; Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. - KAYSERİ