Başkan Çolakbayrakdar'dan Sanayicilere Çağrı

27 Kasım 2018 Salı 14:53



27 Kasım 2018 Salı 14:53

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu. Sanayicilere, Kocasinan Belediyesi olarak yaptıkları ve yapılması planlanan hizmetleri anlatan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin istihdamı için yeni kapılar açılması gerektiğine işaret ederek, Kocasinan Belediyesi olarak bunu bir sorumluluk olarak görüp belirli bir noktaya getirdiklerini, bundan sonraki süreçte ise sanayicilerle birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu. Başkan Çolakbayrakdar; "Bizim en önemli hedeflerimizden biri şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. Şehri güzelleştirerek insana hizmet etmektir" dedi. Tüm kamu kurumlarının şehir ve insan için çalıştığını ancak belediyelerin bu kurumlarla mutlaka bir ortak paydada buluştuğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim en önemli hedeflerimizden biri, şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. İşin özü, insana hizmet etmek ve şehri güzelleştirmektir. Yola çıktığımızda ilk söylediğimiz şey Kocasinan'a değer katmalıyız ve yaptığımız her işten insanlarımızda istifade edebilmeliydi" ifadelerini kullandı.Görev süresi içinde gerçekleştirdiği projeleri ve geleceğe dair tasarladığı çalışmaları slayt gösterisi eşliğinde sanayicilere anlatan Başkan Çolakbayrakdar, hayata geçen bazı projelere sanayicilerin de dahil olmaları için çağrıda bulundu. Tıbbi aromatik bitki üretiminde başarıya ulaştıklarını ve artık sanayicilerin devreye girmesi gerektiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar; "Çiftçimiz üretecek, siz sanayicilerimiz ise tesis kuracaksınız. İhracatta mobilya sektörünün yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörü de olmalı. Bununla ilgili ne yapılacaksa elbirliği ile yapmalıyız. Yapalım ki, gençlerimizin istihdamı için yeni kapılar açılması lazım. Şu anda istihdam edilenlerin yanında arkadan gelenler için nitelikli alanlar oluşturmalıyız. Biz bunu yapmamız gereken bir iş olarak yüklendik. Belli bir noktaya getirdik ve inşallah beraberce devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Toplantının sonunda KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya günün anısına Başkan Çolakbayrakdar'a yöresel kilim hediye ettiler. - KAYSERİ