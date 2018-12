Başkan Çolakbayrakdar, "Her Zaman Engellilerin Yanındayız"

04 Aralık 2018 Salı 10:50



04 Aralık 2018 Salı 10:50

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Eftal Özkartal ile Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve kulüp üyelerini misafir etti. Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları hizmetlerle her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını söyledi.Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Eftal Özkartal ile Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve kulüp üyelerini makamında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Engelli kardeşlerimizin bir gün değil, her gün ve her konuda yanlarında olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim" dedi.Engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde görme engelli kardeşlerimize meclisimizin aldığı karar doğrultusunda beyaz baston hediye ettik. Özellikle yaptığımız hizmetlerle engelli kardeşlerimizin farklı branşlarda önemli başarılar elde etmesine katkı sunmaktayız. Başarı için hiçbir engel olmadığını gösteren engelli kardeşlerimiz emek verip bunun karşılığını alıyorlar. Bizler sizlerin önünüzdeki engelleri kaldıracağız ve hayatınızı daha da kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Eftal Özkartal ise engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin de "Engellilere yönelik çalışma ve hizmetlerinizi takdirle karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizler inşallah daha fazla başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ