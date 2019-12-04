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Başkan Çolakbayrakdar "Kayseri'nin Gelecek Vizyonu" konulu toplantıya katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Kayseri'nin Gelecek Vizyonu" konulu toplantıya katıldı.

04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48Başkan Çolakbayrakdar
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen " 'nin Gelecek Vizyonu" konulu toplantıya katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceğine yönelik, çağın koşullarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ettiklerini belirtti.
İnsan odaklı bir anlayışıyla Kayseri'ye hizmet verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:
"Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, gibi hayatın her alanında 7'den 70'e herkese hizmet ediyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Gençlerimizle ilgili özellikle milli eğitim müfredatında olmayan ve özel okullarda bile böyle imkanların olmadığı çeşitli kurslar açıyoruz. İnsana
dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin daha fazla yüreklerine dokunacağız."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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