Haberler » Güncel » Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan İşçi Dostu Belediyedir' - Haber

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan İşçi Dostu Belediyedir"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindekilerini misafir etti.

02.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:10Başkan Çolakbayrakdar,
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindekilerini misafir etti. Başkan Çolakbayrakdar, "Huzur ikliminin hakim olduğu 'mizde bu zamana kadar çalışanlarımızın yüzlerinin hep gülmesini sağladık. Bundan sonra da onların haklarını korumaya devam ederek, refah seviyelerini yükseltip, daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacağız." dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin işçi dostu belediye olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Biz işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Böylelikle bin 500'e yakın çalışanımız, bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi her zaman işçi dostu belediye olmuştur. Huzur iklimin olduğu Kayseri'de inşallah bundan sonra da bu durum devam eder." ifadelerini kullandı.

hakları konusunda göstermiş olduğu duyarlılık dolayısıyla Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Başkan Çolakbayrakdar'ın çalışmalarından övgüyle bahsederek; "Buraya yapılan hizmetler ve yeni dönemde yapılacak olan yatırımlar heyecan verici. Ülkemizin merkezi olan Kayseri'nin güçlü olması bölgeye de katkı sağlayacak. Özellikle ilklere imza atılan Kayseri'de yine ilklerin devam etmesini arzu ederiz. Ekibimiz olarak yaptığınız çalışmalarda yanınızdayız ve başarılarınızın devamını diliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Gözleme sektörüne yeni bir tat: Kestaneli gözleme - Haber
17:20 "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni - TİM Başkanı Gülle ve UPS Türkiye Genel Müdürü... - Haber
17:20 Hindistan'da bir kaplan 5 ayda 1300 kilometre mesafe katetti - Haber
17:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)... - Haber
17:14 Ardahan'da "Şehrimi Tanıyorum Projesi" etkinliği - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira
10:09 Cem Uzan, "Bana kumpas kurdular" deyip Babacan ve Şener'i suçladı
2.12.2019 17:23:36