Haberler » Güncel » Başkan Çolakbayrakdar: 'Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz' - Haber

Başkan Çolakbayrakdar: "Mahallelerin kimliğini koruyacak projeler geliştiriyoruz"

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla badem ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.

11.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:38Başkan Çolakbayrakdar:
Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla badem ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu. Mevcut tarımın yanı sıra alternatif tarımın yapılması için Kocasinan'ın tüm mahallelerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Boyacı Mahallesi'nde ceviz, badem ve çam ağacı fidanlarının toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demirbaş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile bölge sakinleri katıldı. Vatandaşlarla sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsal mahallelerimizin kendi kimliğini koruyabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Tarım ve diğer alanlarda mahallerimizin kimliğini koruyan projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde devam etmektedir. Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte mahallemize badem ve ceviz ağaçlarını toprakla buluşturduk. Mevcut tarımın yanı sıra alternatif tarımın yapılması için bütün mahallelerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizi, geliştirmeye, değiştirmeye ve daha da güzellikler katmak için durmadan çalışıyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek" ifadelerini kullandı. Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ise daha güzel çevre ve daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar'ın protokol ile birlikte fidanların toprakla buluşturmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42 Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu - Haber
16:42 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Haber
16:42 Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Haber
16:42 Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu - Haber
16:37 Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:49:03