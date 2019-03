Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşımızın Teveccühü ile Kocasinan'ın Her Bölgesini Kalkındıracağız"

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.Yoğun temposuna rağmen mahalle ziyaretlerini eksik etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, bir günde tam 10 kırsal mahalleyi ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretlerin ilkini Akçatepe Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Bölge sakinleriyle bir araya gelip, onların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallenin ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Kırsal mahallelerimizin her birine ayrı önem veriyoruz. Her mahallemizin ihtiyacı doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Mahalle sakinlerimizin isteği doğrultusunda buraya sosyal tesis kazandırdık ve hizmetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.Başkan Çolakbayrakdar, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Buğdaylı Mahallesine geçerek ziyaretlerine devam etti. Başkan Çolakbayrakdar, burada da vatandaşların taleplerini dinleyerek, yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.Ardından Elagöz Mahallesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, 4 yıl boyunca her bir mahallenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Her bir mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle mahallemizin yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Diğer kurumların alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra buranın yollarını daha konforlu hale getireceğiz. Ayrıca buraya doğalgazın gelmesi için yoğun gayret ediyoruz. Bir de Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bölgenin ihtiyacını karşılayacak ilk ve ortaokul yapılması noktasında takipçisi olacağız." diye konuştu.Başkan Çolakbayrakdar, Hasanarpa, Salur, Kuşçu ve Yazır Mahallelerine giderek, burada da vatandaşlarla sohbet etti. Sonrasında Akın Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin güzelliklerine güzellik kattıklarını vurguladı. Günün son ziyareti ise Boyacı Mahallesi oldu. Vatandaşların sorularını cevaplayıp, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Her gittiğimiz yerde bizlere gönüllerini açan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah vatandaşlarımızın teveccühü ile birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizin her birini geleceğe hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız." ifadelerine yer verdi.Ziyaret ettiği her yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu ve vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. - KAYSERİ