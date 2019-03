Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Dönemde Müthiş Bir Değişim ve Dönüşüm Olacak"

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde Kocasinan'ın müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşayacağını söyledi.Başkan Çolakbayrakdar Mustafa Elitaş ile birlikte ilk önce Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Alper Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin misafiri oldu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Mustafa Elitaş, Yeşilay Cemiyeti'nin vatandaşları kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, "Yeşilay, Türkiye'de çok önemli görevler üstlenen bir kurumumuzdur. Geçmişten günümüze kadar bağımlılık yapan unsurlar çoğaldı. Televizyon bağımlılığının ardından teknoloji bağımlılığı ortaya çıktı. Bundan dolayı hükümet olarak her alanda mücadele ediyoruz. Kötü alışkanlıklar kazanmış kişilerin kurtulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.Başkan Çolakbayrakdar ise Yeşilay'ın bağımlılıkla ciddi manada mücadele eden ve Türkiye'deki kurulmuş ilk Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, "Mücadele konusunda toplumun her kesiminin bu duyarlılığa sahip olması gerekir. Geleceğimizin teminatı yavrularımız için hepimizin sorumluluğu var. Geleceğimize sahip çıkma noktasında hepimizin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bağımlılıkların sona erdiği bir dünya temenni ediyorum." şeklinde konuştu.Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Alper Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.Ardından Elitaş ile birlikte kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti.Spor alanında büyük bir gelişme yaşandığını belirten Mustafa Elitaş, "Mecliste sportif faaliyetlerin gelişmesi için birçok projeye imza attık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için en önemli yöntem sportif faaliyetlerdir." ifadelerine yer verdi.Başkan Çolakbayrakdar da Kocasinan bölgesinin sporun merkezi haline geldiğini söyleyerek, "Özellikle ilçemiz amatör kulüplerin merkezidir. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlerimize ve çocuklarımıza imkanlar sağlıyoruz. Futbol alanında Kocasinan Şimşekspor ve masa tenisinde takımımız milli takımın omurgasını oluşturuyor. İnşallah vatandaşlarımızın takdiriyle yeni dönemde de şehrimize değer katacak yeni yeni sporcuların yetiştirileceği bir dönem olacak. Bundan dolayı elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.Dernek Başkanı Osman Yozgat ise derneğin Türkiye'de 56 şubesi olduğunu belirterek, "Bölge olarak bin 300'e yakın üyemiz var. Başkanımız, bize her zaman destek veriyor. Bizler de camia olarak her konuda sizlerin yanında ve destekçisiyiz" dedi.Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar Mustafa Elitaş ile birlikte kısa adı KASİDER olan Sivaslı Dernekler Platformu ve Sivaslı Yiğidolar Derneği Başkanı Mehmet Birel ve dernek üyelerini ziyaret etti.Burada konuşan Mustafa Elitaş, gönül işiyle hizmetler yapan Başkan Çolakbayrakdar'ın 4 yıldır yaptığı yatırımların takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Yakın bir gelecekte Türkiye'de Kayseri'nin yüzük taşı Kocasinan olacak. Çünkü hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Özellikle kentsel dönüşümle birçok mahalle yeni çehresine kavuşuyor." dedi.Başkan Çolakbayrakdar da Kayserililerin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha güzel Kayseri'de yaşamaları için elimizden geldiğince yoğun gayret ettiklerini belirterek, "Modern tesisler, pazar yerleri, daha temiz çevre, daha konforlu yollar gibi birçok alanda büyük bir mesafe kat ettik. 7 gün 24 saat çalışan bir belediye hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü ile inşallah Kocasinan yenilenecek. Özellikle Kentsel Dönüşüm Projelerimizle önümüzdeki dönem müthiş değişim ve dönüşüm olacak. "ifadelerini kullandı.Dernek Başkanı Mehmet Birel ise gönül işiyle dernek faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlatarak, "Sivaslılar adına ziyaretinizden mutlu ve memnun olduk. Bizler de elimizden geldiği kadar memleket için çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ