Başkan Çolakbayrakdar: "Yeni Nesil Pazaryeri ve Sosyal Tesisler Kocasinan'a Değer Katıyor"

16 Kasım 2018 Cuma 11:29



16 Kasım 2018 Cuma 11:29

Kocasinan Belediyesi'nin Ziyagökalp Mahallesi'ndeki sosyal tesis ve modern pazar yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bütün proje ve çalışmalarımızın ana teması; şehrimize değer katmak ve insanımızı sosyal anlamda daha donanımlı hale getirmek içindir" dedi.Ziyagökalp Mahallesi'ne yapılan ve toplamda 4 bin 200 metrekare alana sahip sosyal tesis ile 3 bin 500 metrekare alanı kapsayan modern pazar yerinin inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal tesis ve modern pazaryerinin hizmete girmesiyle birlikte bölgenin sosyal ve kültürel anlamda büyük bir hareketlilik kazanacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak, bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız burayı hemiçerisinde birçok etkinliğin gerçekleştireceği sosyal tesis olarak, hem de pazar yeri olarak kullanabilecekler. Sosyal tesisle birlikte 10 adet iş yerini de bölgemize kazandırmış olacağız. Tesisin içerisinde; vatandaşların alışveriş yaparken dinlenmeleri için kafeteryalar, kurs programları için derslikler ve özel günleri için düğün salonu yer alacak. Modern pazar yeri ile de vatandaşlar nezih bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler. Esnafımıza ve hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bütün proje ve çalışmamızın ana teması; şehrimize değer katmak ve insanımızı sosyal anamda daha donanımlı hale getirmektir. Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. Bu ve benzeri hizmetleri tüm mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden sosyal tesisimiz ve pazar yerimiz, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ