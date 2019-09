Başkan Cömez 'Alo' rekoru kıracak

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetimi her gün doğum günü olan üyeler başta olmak üzere ilçeye kayıtlı tüm üyelerini tek tek arıyor. Başkan Ufuk Cömez 101 bine ulaşacak üye aramasıyla kendine has bir rekor kıracak.Yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları her gün 100 bini aşan üyelerine ulaşmak için telefona sarılıyor. Önce doğum günü olan üyelerini kutlayan AK Parti Osmangazi teşkilatı, ardından diğer üyeleri aramayı sürdürüyor. Üyelerini son derece memnun eden uygulamayla ilgili bilgi veren AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kitle partisi olduğunu söyledi."Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"Başkan Cömez, ' Biz, yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımızla her gün doğum günü olan üyelerimizi arayarak kutluyoruz. Tabi şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz' dedi."101 bin üye yıl sonuna kadar aranacak"Başkan Cömez, sadece doğum günü olan üyelerini değil, diğer tüm üyelerin de düzenli şekilde arandığını hatırlatarak, 'Yıl sonuna kadar tüm üyelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Üyelerimizin görüş ve önerileri bizim için son derece önemli. Gelen bildirimleri tek tek değerlendiriyoruz.' diye konuştu.Ev ve iş yerlerinde ziyaretler sürüyorDüzenli yapılan aramaların yanı sıra aynı zamanda üyelerinin ev ve iş yeri ziyaretlerinin de aksamadan sürdüğünü kaydeden Cömez, 'Rabbime, bana böyle yol arkadaşları, dava arkadaşları, hizmet arkadaşları nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta belirttiği gibi: AK Parti milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik, tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik" şeklinde konuştu. - BURSA