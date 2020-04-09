Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Cuma Güzel Polis Haftasını kutladı

Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, 8-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajında "Varlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

09.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:27
Başkan Cuma Güzel Polis Haftasını kutladı
Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, 8-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajında "Varlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan 174 yıllık geçmişi ile ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının haftasını kutladı.

"Milletimiz için her zaman görev başındalar"

Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Başımız her sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak, soğuk, gece, gündüz demeden teyakkuzda olan göz bebeğimiz polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ve merhameti ile kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, gazilerimize, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Gaziantep, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Başkan Cuma Güzel Polis Haftasını kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 18:22: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:22: İZMİR Koronavirüsü yendi, işine geri döndü - Haber 18:22: Elazığ'da kumar oynayan 21 kişiye "sosyal mesafeye uymama" cezası - Haber 18:22: Çubuk'ta esnafa ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtıldı - Haber 17:47: Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Haber 17:47: CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler