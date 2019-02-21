Başkan Cumali Atilla Çermik'te Ziyaretlerde Bulundu

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çermik ilçesini ziyaret etti.Atilla, beraberinde Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile Kaymakam Nazlı Demir'i ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin sorunları ve çözümleriyle ilgili konuşan Atilla, Karamehmetoğlu daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek halkın talepleri ve görüşlerini dinledi.Halkın taleplerini önemsediklerini belirten Atilla, "Hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. Hemşehrilerimizle el ele vererek sorunlarımıza beraber çözümler üretiyoruz. Bizler hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Hemşehrilerimizin sorunlarını kendilerinden duymak için Diyarbakırımızın her noktasına gidiyoruz. Onlar başımızın tacıdır." dedi.