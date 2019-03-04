Başkan Cumali Atilla Ergani'de

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Ergani
'yi ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti
Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal
ile ilçeye giden Atilla, AK Parti Ergani Belediye Başkan adayı Vahit Güvensen'i seçim bürosunda ziyaret etti.
Yaptığı konuşmada DSİ ile yaptıkları çalışmalar sonucu Ergani'nin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesisi faaliyete geçirdiklerini belirten Atilla, ilçenin sorunlarının çözümü için önemli projeler hayata geçireceklerini söyledi.
Atilla, daha sonra Bal, Güvensen ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şükrü
Sayan ile esnaf ziyaretinde bulundu.
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Kaynak: AA