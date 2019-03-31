Başkan Cumali Atilla Oyunu Kullandı

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti
'nin adayı Cumali Atilla
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Atilla, eşi Lütfiye Atilla ve çocukları ile oy kullanacağı Bağlar
ilçesindeki Süleyman Demirel
Mesleki Teknik Anadolu Lisesine geldi.
Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Atilla, oy kullanacağı 2157 numaralı sandığa giderek, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.
Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve çocuklarıyla oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Seçimin ülkeye, şehre, millete hayır ve güzellik getirmesini temenni eden Atilla, şöyle dedi:
"Tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde sandığa gitmelerini ve iradelerini sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Seçimin milletimizin sağduyusuyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Demokrasiyi sahiplenmek hepimizin görevidir. Şehrimizde ve ülkemizde seçime yüksek katılım sağlanması, milletimizin demokrasiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Seçim günleri demokrasinin bayram günüdür."
Atilla'ya, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker
, Ebubekir Bal
ve Oya Eronat
ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ta eşlik etti.
Diyarbakır, AK Parti, Cumali Atilla, Güncel
Kaynak: AA