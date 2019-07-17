17.07.2019 12:22
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Başkan Dağdelen Keskin'de vatandaşla buluştu

Başkan Dağdelen Keskin

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Keskin ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir arya gelmeye devam ediyor. İlçe halkının talep, şikayet ve isteklerini dinleyen Başkan Dağdelen, "Keskin ilçemizde hemşehrilerimizle hasbıhal ettik, hasret giderdik, ihtiyaçlar noktasında yapılacak hizmet ve yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Kırıkkale, AK Parti, Keskin, Politika

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