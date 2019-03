Başkan Dağtekin "Adıyaman'dan Büyük Bir Zaferle Çıkacağız"

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin "kampanya sürecinde içerisindesandık esaslı çalışma modelinden en verimli bir şekilde istifade edebilmek için teşkilatımızıntüm kademeleri ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Mahalle toplantılarının yanı sıra her akşam Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluştuklarını anımsatan başkan Dağtekin " Partimize ilçe, belde ve köylerden de yoğun talep ve teveccüh var. Adıyaman'ımızın bir değeri olan siyasi büyüğümüz ve partimizin Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İ. Halil Fırat, Yakup Taş ve M. Fatih Toprak ile birlikte zaman zaman birlikte,zaman zaman da ayrı ayrı ekiplerle Adıyaman'ın tüm ilçe, belde ve köy programları gerçekleştiriyoruz. Bizlere gösterilen ilgi, alaka ve samimiyete yaptığımız saha çalışmalarında net bir şekilde görüyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinekadar bu çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Kalan son 10 günü de Allah'ın izniyle en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yaptığımız saha çalışmalarında şunu çok iyi görüyoruz. 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağız. Ancak hedefimiz tüm sandıklardan en yüksek oyu almak olacaktır. Adıyaman'da tüm ilçe ve beldeleriyledaha fazla oy almanın hedefindeyiz. 31 Mart seçimleri için son düzlüğe girdik. Şimdiye kadar her kapıyı çalmışızdır, tüm kardeşlerimize bu seçimlerin önemini anlattık. Ancak bir kez daha kapı kapı dolaşıp, 31 Mart'ın önemini anlatacağız.. 31 Mart'ta AK Parti'nin Adıyaman'dan dahagüçlü bir şekilde sandıktan çıkması içinhem il genel meclis üyesi adaylarımız hem debelediye meclis üyesi adaylarımızınsaha çalışmalarında aktif olarak çalışması taban motivasyonuna büyük katkı sağlamaktadır. Asıl hedefimiz gönüller kazanmaktır, işte bunun için "Gönül Belediyeciliği" diyoruz.İnşallah 31 Mart'tan sonra da değerli Adıyamanlı hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle AK Parti'nin büyükzaferle çıkmasını sağlayarak Adıyaman'ı daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu.

AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçimlere az bir zaman kala Adıyaman'a geleceğini hatırlatan başkan Dağtekin " Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan,şuana kadar 50'yi ' aşkın Büyükşehir, il ve ilçelerde büyük kalabalıklara hitap etti. Bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın, her seferinde açık ara fark atarak seçimi kazanmasımitinglerimizde coşku ve kalabalıkla daha iyi anlaşılacaktır.Her seçim döneminde olduğu gibi liderimiz Erdoğan'ınbariz bir biçimde çok daha fazla çalıştığı malumunuzdur. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız Erdoğan şu anda iktidarının zirvesinde olmasına rağmen hiç bir zaman rehavete kapılmamıştır. Herkesten çok daha fazla çalışıp çabalıyor ve bu da başarımızı kaçınılmaz hale getiriyor. Cumhurbaşkanımız insan takatinin çok üstünde bir eforla her seçimde Türkiye'nin neredeyse bütün meydanlarını gezerek seçmenimizle buluşuyor. Genel başkanımızın bu çalışma azmi bizlere de ilham kanyağı olmaktadır.Bizlerde her akşam Seçim Koordinasyon Merkezlerimizdebu davayı, kendimizi, yapacaklarımızı, derdimizi anlatarak vatandaşlarımızla göz teması kuruyoruz. AK Parti olarak hem meydanların dilini hem de SKM'ye gelen vatandaşlarımızın dilini çok önemsiyoruz. Bu atmosferdehalkımıza kulak vererek, onlarla güçlü bir birliktelik kuruyor, vatandaşımızdan gelen görüş, talep ve eleştirileri not alarak adımlarımızı buna göre atıyoruz. Bir bakıma kendimizi çek ediyoruz.AK Parti olarak güvendiğimiz tek şey sandıktır. Haliyle stratejimiziseçmen üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Miting meydanları seçmeni en iyi bulacağı alanlardır. İnşallah Liderimiz Erdoğan'ın mitingiyle Adıyaman, yine tarihi anlara tanıklık edecektir." dedi.

Kaynak: Bültenler