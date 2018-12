Başkan Dağtekin: "Ak Parti Bu Memleketin Sigortasıdır"

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:42



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, resmi propaganda çalışmalarının 19 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin bir aile olduğunu ve oturmuş bir siyasal kültürünün tezahürü olduğunu belirterek, planlı ve prensiplerinden ödün vermeyen bir teşkilat anlayışı ile hareket ederek teşkilat olarak iyi bir sinerji yakaladıklarını söyledi.Dağtekin, "Bu toplantılarımızın bir diğer özelliği ise basına kapalı oturumlarda bizzat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yönetmesidir. Yaklaşık olarak dört saat boyunca il başkanlarımızın sorun ve sorularını dinleyerek çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Adıyaman'ı çok seviyor. Özellikle her seçim döneminde Türkiye rekoru kıran Sincik ilçemizin ülke gündemine gelmesi haliyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın da Adıyaman'a ayrı bir ehemmiyet ve ilgi göstermesine vesile oluyor. Bu noktada Sincikli kardeşlerimize de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Seçim takvimimiz ve propaganda sürecimiz 19 Şubat itibariyle başlamış olacak. Elbette bu tarihten önce de il başkanı olarak hem ilçe hem de belde başkanlarıyla çalışmalarımız devam edecek . Yani resmi propaganda sürecine kadar bizler daha özel, birebir görüşmeleri yaparak vatandaşlarımızla temas halinde olacağız. Bilindiği gibi partimiz 31 Mart seçimlerine 'gönül belediyeciliği' sloganıyla giriyor. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'da bulunduğu her platformda gönül belediyeciliğine vurgu yapıyor. Bizlerde eşlerimizle birlikte kapı kapı dolaşarak gönüller yapacağız, gönüller inşa edeceğiz. Çalınmadık kapı bırakmayacak şekilde herkesin kapısına giderek Allah'ın selamını vereceğiz" dedi.Dağtekin açıklamasının devamında, "AK Parti kurulduğu tarihten bu yana her daim gönüllere hitap eden bir parti olmuştur. Ancak son dönemlerde toplumsal olarak gittikçe birbirimizin kapısını çalmak, komşunun bir çayını içmek, birbirimizin derdiyle dertlenme gibi medeniyetimizden bize miras kalan bu önemli misyonda bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. AK Parti olarak bizler bu iletişi yeniden diriltmek ve sürdürebilir bir hale getirmek için bu minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani milletimizin yaşadığı sorun ve sıkıntıları birebir dinleyerek partimizin ilgili kademelerine ileteceğiz. Elbette bu çalışmaları partimizin tüm organları ile birlikte yürüteceğiz. Tabi daha koordineli ve daha planlı bir şekilde olacak şekilde bu görevlerimizi yerine getireceğiz. Elbette bu süreçte tevazu ve gayret çok önemli. Ancak tevazu ile çalışmalarımıza devam ederken vakarı da elden bırakmayarak gönüllere dokunacağız" ifadelerini kullandı.Dr. Süleyman Kılıç'ın adaylığını da değerlendiren Dağtekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'aday değilse gerekirse biz adaylık teklifinde bulunacağız' sözlerini hatırlatarak " Liderimiz Erdoğan sahayı, yereli ve teşkilatı önemsemesi hasebiyle belediye başkanı adayı olarak Dr. Süleyman Kılınç 'ı aday göstermiştir. Dr. Süleyman Kılınç gerçekten gönüllerde taht kurmuş bir adayımız.Kendisini kutluyorum. Şuana kadar belirlediğimiz adayların yüzde 45'ini direk teşkilatlardan seçtik. Yani adaylarımız içerisinde il başkanları, başkan yardımcıları, eski il başkanları adaylarımız var 31 Mart seçimlerinde Süleyman Kılınç'ı çok yüksek bir oy oranıyla belediye başkanı yapacağımıza inancım tamdır. Elbette aslolan milletimizdir, Adıyaman'dır. Bu seçimlerdeki sloganımız olan tevazu, samimiyet ve gayret ile inşallah gönüllere gireceğiz. ve gönül belediyeciliğini, gönüllere nakış nakış işleyeceğiz. Elbette gönül belediyeciliğini yaparken kendi asli işimiz olan hizmetlerimizi de hiç aksatmayacağız" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN