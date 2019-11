Başkan Dağtekin, kitap günlerini ziyaret etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediyesi koordinesinde valilik bahçesinde devam eden, 'Kitap Günleri' etkinlik alanında yazarların imza programına katıldı.Hem yerel hem de ulusal yazarların imza stantlarını tek tek gezen Başkan Dağtekin, burada yazarlarla bir süre sohbet etti.Yazarların kitaplarını da imzalatan Başkan Dağtekin, tanınmış ve her biri kendi alanında geniş okuyucu kitlesine sahip olan birçok yazar, şair ve akademisyeni okuyucularıyla buluşturan Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Ülkemizde zaman zaman kitap okuma oranlarında ciddi bir düşüş yaşansa da farkındalık etkinlikleri kapsamında yapılan kampanyalarla, gençlerimizin kitaplara yönelmeleri bizleri mutlu ediyor. Bugün buraya gelen okuyucu kitlesinin büyük bir bölümünün genç kardeşlerimizden teşekkül etmesi ise beni oldukça heyecanlandırdı. Birbirinden kıymetli yazarlarımız okuyucularıyla buluşuyor. Adıyamanlı hemşehrilemize böyle bir ortamın sağlanmasına vesile olan Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tür kültürel etkinlikler her yıl geleneksel hale getirilir" dedi.Kitap okumanın kişiye ilim kazandırdığını, ilmi öğrenmenin ise dinimizde bir ibadet olduğunu anımsatan Başkan Dağtekin, "Çocukluğumuzda bir kitap alabilmek için günlerce çalıştığımız zamanlar oldu. Elbette o dönemlerde eserleriyle bizlere ilham kaynağı olan muharrirlerimiz vardı. Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, İsmet Özel gibi onlarca fikir adamının kitaplarıyla kalbimize ideal, özgüven ve tevazu ekseninde bir yol çizdik. Zira biz biliyorduk ki, İslam medeniyeti okumalar üzerinden inşa edilmiştir. Her zaman gençlerimize şunu tavsiye ederim; Bir kimsenin hayatında bir gayesi, hedefi, ulaşmak istediği bir başarı varsa bunun yolu okumalardan geçer. Tabi bunun yanında gençlerimizin dünya klasiklerinden de faydalanmaları gerekiyor. Kendi alanlarında usta yazarlar olan Balzac, Dostoyevski, Tolstoy'un önemli eserleri vardı. Benim de son olarak okuduğum ve herkese tavsiye ettiğim kitaplardan biri de Grigoriy Petrov'un 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' kitabıdır. Bu kitap, Finlandiya'nın kuruluşunu ve bataklıklar ülkesinden nasıl beyaz zambaklar ülkesine dönüştüğünü, bir nevi toplumsal dayanışmaya örnek olacak bir kitap. Dolayısıyla fikir alışverişlerimiz ve münazaralarımız ancak okumalarla daha verimli hale geleceğini unutmamalıyız. AK Parti olarak bizlerde başta gençlik kollarımız olmak üzere tüm teşkilatlarımızla geniş bir yelpazede kitap okumalarına özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda ücretsiz kitap dağıtma kampanyalarımız oluyor. Bunların yanı sıra tüm teşkilat mensuplarımızla kitap okuma günleri etkinlikleri düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerle başta gençlerimiz olmak üzere herkesin ideal sahibi bireyler olmasını istiyoruz. Bugün ise Kitap Günleri etkinliği kapsamında onlarca yayınevi binlerce kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. Bu vesile ile ulusal ve yerel yazarlarımızı okuyucularıyla buluşturarak bu güzel organizasyona katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN