Başkan Dağtekin: "Meclis Üyelerini Kuyumcu İşçiliği Edasıyla Belirleyeceğiz"

04 Aralık 2018 Salı 12:49



04 Aralık 2018 Salı 12:49

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, belediye ve il genel meclis üyeliklerine başvuran kişi sayısını açıkladı.AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliklerinde AK Parti'ye büyük ilgi ve teveccüh olduğunu belirterek, başvuru sürelerinin sona erdiğini söyledi.Başkan Dağtekin yaptığı açıklamada, "Belediye başkan aday adaylıklarının müracaat sürelerinin ardından il genel meclis ve belediye meclis üyeliklerine başvurular son buldu.Adıyaman'da il belediye başkanlığına 14, ilçe belediye başkanlığına 41, belde belediye başkanlıklarına 23 başvuruda bulundu. İl genel meclis üyeliklerine 120 kişi başvurdu. Bunlardan 31'i il merkezinde bu göreve talip oldu. Belediyelerin meclis üyeliklerine ise 189'u merkez olmak üzere toplam 301 kişi başvuruda bulundu.Birlik beraberlik içerisinde tüm aday adayı arkadaşlarımızla partimizin en yüksek oyu alması için çalışacağız. Adaylarımız belirlendiğinde tüm aday adaylarımız dava bilinciyle memleketimize hizmet edecektir. Aslolan ak davanın bir yolcusu olarak daha iyiye götürebilmek sevdasıyla partimize ilgi gösteriyor.Belediye başkanlığında gösterilen hassasiyet meclis üyelerinde de gösterilecek. AK Parti'ye gönül vermiş ve memlekete hizmet eden arkadaşlarımızla bu yola devam edeceğiz. Titizlikle kuyumcu işçiliği edasıyla hep beraber çalışma sergileyeceğiz. Dengeleri de dikkate alarak meclis üyelerini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN