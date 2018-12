Başkan Dağtekin Yerel Seçim Hazırlıklarını Değerlendirdi

14 Aralık 2018 Cuma 15:28



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili açıklamada bulundu.AK Parti İl başkanı Mehmet Dağtekin açıklamasında önümüzdeki günlerde AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'Yerel Seçim Manifestosu'nu açıklayacağını hatırlatarak bugüne kadar açıklanan tüm manifestolarda milletimize taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirildiğini söyledi.AK Parti'nin yerel seçim manifestosunun ana temasının 'gönül belediyeciliği' merkezli temalardan oluşacağını bu çerçevede 'insan ve çevre' ekseninde her zaman ki gibi insana hizmet odaklı bir anlayışla milletin karşısına çıkacakları söyledi.Dağtekin "19 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanımız ve AK Parti liderimiz Erdoğan tarafından seçim manifestomuz açıklanacaktır. Gönül belediyeciliği, tevazu, samimiyet ve gayret sloganı ile hazırlanacak manifestomuz, seçim beyannamemizde de detaylı olarak işlenecek. AK Parti'nin ve bu milletin bir davası var. Çilesini çekerek yaşamadığın bir davanın senden sonraki nesiller tarafından baş tacı edineceğini sanıyorsak yanılırız. O halde bu can bu bedende iken ideallerinin bedelini önce kendin ödemeye talip ol,tohum ek o zaman senden sonrakileri sen düşünme. Onlar da seni takip ederler. Tüm çabamız ve mücadelemiz Türkiye 'yi dünyanın medeniyet merkezi yapmaktır. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Erdoğan medeniyet tasavvurundan bahsederken, medeniyet tasavvuru olmayanların, geçmişten beslenip geleceği inşa etmek yerine köksüzlükten beslenip açlıkla, hırsla, tamahla betonlar dikenler yüzünden bizim neslimiz viran bir miras teslim aldığını söyler. AK Partimiz iktidarı ile birlikte yeni bir tez ortaya koyarak her geçen gün değişerek gelişen bir parti olmayı başardık. Elbette bunları başarırken asla söylem bazında kalmadık. Liderimiz Erdoğan değişim için güçlü irade ortaya koydu ve bu değişimin sürükleyicisi gücü oldu. AK Parti hizmet odaklı bir partidir" dedi.Dağtekin, AK Parti İl Teşkilatının tüm kademeleriyle birlikte yürekten bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, " Elbette şunun altını özellikle çizmek istiyorum. AK Parti kurulduğundan bu yana her daim milletine ram olmuş ve milletimizin gönlüne dokunabilmiş bir partidir. Beşeri hayatımızda gücümüzü her zaman milletimizden almışızdır. Bize düşen görev ise, bu gücü bir vazife bilip harekete geçirmektir. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Her seçim dönemlerinde çıtasını yukarı çıkaran partimizin bu seçimlerde de Allah'ın izniyle çıtayı daha da yukarılara çıkartacağız. Adıyaman'ın seçimlerdeki önemi ortada, dolayısıyla bu konuda daha da gayretli olmamız gerekiyor. İl teşkilatı olarak bu seçimlerde başarılı olacağımıza inancım tamdır. Tüm teşkilat mensuplarımıza güveniyorum. Saha çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bu seçimlerde tüm il, ilçe, belde ve köylerdeki tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi sandık esaslı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette AK Parti İl Başkanı olarak istişareye çok önem veriyoruz. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz, bir toplumun saadeti için en önemli hususları bildirirken 'işleriniz aranızda istişare ile yürümelidir' diye tavsiye de bulunuyor. Bilindiği üzere 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ile yeniden Türkiye inşa ediyoruz. Dolayısıyla 31 Mart'ta yapılacak seçimleri milad olacaktır. En önemlisi AK Parti iktidarı ile birlikte yakalanan siyasi istikrar devam edecek ve demokrasi yolculuğumuza katkı sağlayacaktır. Ülkemizin dünyada lider olma pozisyonunu güçlendirecek olan Mahalli İdareler Seçimi kritik bir viraj olacaktır. Orta koyduğumuz vizyonla şehircilik anlamında yakalamak istediğimiz hedefler var. Adıyaman'ımız için de çok fazla yapılacak hizmetler var. AK Parti teşkilatı olarak literatürümüzde kaybetme diye bir şey yoktur. Unutmamalı ki, kaybetme bahanesi hazır olanlar, kaybetmeye mahküm insandır. Allah'ın izniyle bu seçimlerden yine alnımızın akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN