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Başkan'dan 'İyi yolculuklar'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti.

31.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:05 Başkan'dan 'İyi yolculuklar'
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti. Otobüs firmalarının çalışanları ve esnaflarla görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, yola çıkmak üzere olan otobüslere de binerek yolculara "İyi Yolculuklar" dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Terminali'nde incelemelerde bulundu. Terminal ziyaretinde, otobüs firmalarının yazıhanelerini tek tek gezerek "Hayırlı İşler" temennisinde bulunan ve firma çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, terminalle ilgili görüş ve önerilerini de sordu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, terminal içerisindeki esnafları da ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, pastırmacıları ziyaretinde Kayseri pastırmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Terminal ziyaretinde peronlarda hareket saatini bekleyen otobüslere de bindi. "Hayırlı Yolculuklar" temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, yolcuların terminalle ilgili görüşlerini de aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, terminaldeki ziyaret ve incelemelerini Terminal Taksi esnafını ziyaret ederek tamamladı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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