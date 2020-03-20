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Başkan'dan Nevruz Bayramı Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Nevruz Bayramı'nın barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı.

20.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:43
Başkan'dan Nevruz Bayramı Mesajı

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: "Nevruz, büyük bir kültür mirasıdır. Nevruz hem baharın müjdecisi hem de medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıldönümüdür.

Nevruz'u kucaklaşmanın ve kardeşliğin bayramı olarak kutluyoruz.

Nevruz, birlik ve beraberlik yolunda irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymak için iyi bir fırsattır. Birbirimize daha sıkı sarılalım. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Bolluk da, bereket de kardeşlikle gelir. Nevruz Bayramımız, rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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