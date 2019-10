Başkan'dan öğrencilere önemli tavsiyeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr.Necmiye Büyükkılıç'ın dönem birincisi olarak mezun olduğu Behice Yazgan Kız Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerin taleplerini alan Başkan Büyükkılıç, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Behice Yazgan Kız Lisesi'nde okul müdürü Nihat Taş ve idareciler tarafından karşılandı. Öğretmenler odasına girerek öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi. Behice Yazgan Kız Lisesi'nin, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın okulu olduğunu ifade eden Büyükkılıç, eşinin liseyi ve sonrasında Tıp Fakültesi'ni dönem birincisi olarak tamamladığını söyledi. Öğretmenlerle sohbet ederken Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde binlerce öğrenciye burs verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, zaman zaman bu burslarla öğrenim görerek farklı makamlara gelenlerle karşılaştığını belirtti. Necip Fazıl'ın 'Tohum at bitmezse toprak utansın' mısrasını dile getiren Başkan Büyükkılıç, öğrencilere bu tür desteklerin verilmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada bir öğretmen Başkan Büyükkılıç'tan kütüphaneleri için 100 yıllık tohum olarak nitelendirdiği kitap talebinde bulundu. Başkan Büyükkılıç da bu talebin karşılanacağını belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğretmenlerle sohbet ettikten sonra sınıflara girerek öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere taleplerinin olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, önemli tavsiyelerde de bulundu. Bu günlerin kıymetini bilmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, "Size her türlü desteği veren öğretmenlerinize, ailelerinize, devletimize ve milletimize layık olmak için çalışın. Zaman çok hızlı geçiyor. Keşke dememek için gayret gösterin. Üç şeyin kıymeti bilinmez. Sağlık, zaman ve servetin kıymeti kaybedince anlaşılır. O açıdan an bu an, gün bugün. Bu anın kıymetini bilin" diye konuştu.



Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilere "Bulunduğunuz yerin sıradanı olmayın. Donanımlı ve özgüvenli olun" mesajı verdi. - KAYSERİ

