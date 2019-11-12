Haberler » Güncel » Başkan Davut Aydın, mevsimlik işçilerle fidan dikti - Haber

Başkan Davut Aydın, mevsimlik işçilerle fidan dikti

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası çerçevesinde binlerce fidan toprakla buluştu.

12.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:20Başkan Davut Aydın, mevsimlik işçilerle fidan dikti
'nın İlçesi'nde "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası çerçevesinde binlerce fidan toprakla buluştu. Belediye Başkanı Davut Aydın, protokolün yanısıra mevsimlik işçilerle fidan dikti.

Alaylı Mahallesi'ndeki etkinliğe Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Başkan Davut Aydın, ilçe protokolü ve başkan yardımcıları ile çok sayıda STK yöneticisi, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Davut Aydın, 11 Kasım'ın önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın organizasyonuyla, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününü kutluyor, böyle önemli ve güzel bir projede yer almaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aynı anda geleceğimize en büyük yatırımı yaparak Guinnes Rekorlar Kitabına taşıyacak ve yıllar sonra dahi izleri silinmeyecek bu etkinlikte hepimizin imzası olacak. Pek çok yönüyle anlamı büyük olan bu seferberliğin bir özelliği de kadın erkek, yaşlı genç, farklı farklı dünya görüşlerinden tüm vatandaşlarımızı ortak bir noktada buluşturan büyük bir proje olduğunu düşünüyor, dikeceğimiz fidanların hayırla vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yenişehir'de vatandaşlar ve mevsimlik işçilerin de katıldığı dikim kampanyasında Alaylı Köyü'ne 16 bin fidan dikildi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41 Tohumlarını Anıtkabir'den getirerek yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturdu
17:40 'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında 19 sanık hakim karşısında
17:40 "Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var"
17:40 Sınır dışı edilen YTS'nin tampon bölgede bekleyişi sürüyor
17:38 Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:42:58