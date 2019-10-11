Haberler » Yaşam » Başkan Davut Aydın: 'Şanlı Türk ordusu dünyaya yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı'

Başkan Davut Aydın: "Şanlı Türk ordusu dünyaya yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı"

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Şanlı Türk ordusu Fırat'ın doğusundan dünyaya dalga dalga yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı" dedi.

11.10.2019 11:33Başkan Davut Aydın:
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Şanlı Türk ordusu Fırat'ın doğusundan dünyaya dalga dalga yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı" dedi.

Barış Pınarı Hareketi dolayısıyla açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Başkan Davut Aydın, "İslam ordularının komutanları, şanlı Türk ordusu, Fırat'ın doğusundan dünyaya dalga dalga yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı. Zalimin zulmüne dur demek, kundaklarında babasız bırakılan evlatların, gözü yaşlı anaların, hırçın dalgaların sesi son nefesine karışan Aylan bebeğin hesabını sormaya geldiler. Allah oanlı Ordumuzun yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonda hainlerle çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Fırat, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:05 Pazaryeri Belediyesi Bursa Tarım Fuarı'na katıldı
12:05 İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara temasları
12:04 Bayırköy'de mazgal çalışmaları devam ediyor
12:03 Bilecik İl Müftülüğü'nden umrecilere seminer
12:04 Şampiyon karatecilerden Yıldız'a ziyaret
11:33 Başkan Davut Aydın: "Şanlı Türk ordusu dünyaya yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı"
11:30 Şehit Yasin Çubuk'un adı Zaferyolu İlkokulunda kurulan kütüphanede yaşatılacak
11.10.2019 12:16:39