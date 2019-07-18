18.07.2019 14:16
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Başkan Demir: "Atatürk büstü ile şehre yeni bir görsel güzellik gelecek"

Başkan Demir: "Atatürk büstü ile şehre yeni bir görsel güzellik gelecek"

Ardahan Belediyesi tarafından, kentin Kongre Caddesi üzerinde bulunan Şehir Stadyumu kavşağında ki alanda peyzaj çalışması tamamlanarak, Atatürk büstü için hazır hale getirildi.

Ardahan Belediyesi tarafından, kentin Kongre Caddesi üzerinde bulunan Şehir Stadyumu kavşağında ki alanda peyzaj çalışması tamamlanarak, Atatürk büstü için hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehir stadyumu önünde ki kavşakta ki boş alana Atatürk büstü yerleştirmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında alanda önce peyzaj çalışması yapıldı ve çevresi çitle kapatıldı. Alanda ki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demir, Atatürk büstünün ne şekilde yerleştirileceği hakkında ilgili çalışanlardan bilgi aldı.

Başkan Demir, "Bu alan boş duruyordu. Burayı parklarımıza dahil etmek için çalışma başlattık. Güzel bir peyzaj çalışması uygulandı. Şimdi burada Atamızın büstünü koyarak şehre yeni bir görsel güzellik kazandıracağız" dedi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Güncel

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