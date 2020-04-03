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Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'un virüsle mücadelesini anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

03.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:11
Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'un virüsle mücadelesini anlattı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.

Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarının devam edeceklerini belirten Başkan Demir, "Bu zorluğu da Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız" ifadesini kullandı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mustafa Demir, Samsun, Politika
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