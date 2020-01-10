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Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:56Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. Gece gündüz demeden, halkın alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum "dedi. - ARDAHAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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