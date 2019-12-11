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Başkan Demir'den ağaçlandırma ve geri dönüşüm farkındalığı

Ardahan Halitpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Yıldız, Coğrafya Öğretmeni Hüseyin Gün ve öğrenciler, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret ederek, Ardahan'da atıkların geri dönüşümüyle ilgili olarak, talep ve önerilerini ilettiler.

11.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20Başkan Demir'den ağaçlandırma ve geri dönüşüm farkındalığı
Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Yıldız, Coğrafya Öğretmeni Hüseyin Gün ve öğrenciler, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret ederek, Ardahan'da atıkların geri dönüşümüyle ilgili olarak, talep ve önerilerini ilettiler.

Ziyarette konuşan Başkan Demir, "Biz belediye olarak ağaçlandırmaya önem veriyoruz. Buna Kura Nehri ile başlamak istiyorum. Gerçekten önemli bir vadi, ama bir yaşam alanı değil biz orayı yaşam alanı yapacağız. Sosyal donatısıyla, ormanıyla, bisiklet yoluyla, yürüyüş yollarıyla, burası bir ildir. Kentimizin il statüsüne kavuşabilmesi için farklı yaşam alanlarının oluşturulması, altyapıların yapılması gerekir. Altyapı sadece yol ve kanalizasyon değildir. Alt yapının içerisinde kültür merkezi, sinema salonu, hobi bahçeleri vardır; gezeceğiniz, rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz yerler vardır. Biz tam bir şehir donatısı için çalışmalara başladık. Tabi geri dönüşüm Türkiye ve dünyanın sorununu aşmış durumda. Demokrasisi daha çok üst seviyelere ulaşmış ülkeler, dünyanın bize ait olmadığını, tıpkı kendi giysimiz gibi iyi kullanırsak yararlı, kullanamazsak başımıza çökeceğini bilirler. Bu anlamda bizde kendi üzerimize düşeni yapacağız. Ardahan bizim aslında, biz Ardahan'ı ödünç aldık. Ardahan her zaman geleceğindir. Biz, sizlere doğru düzgün yaşanılabilir çevresel ve üretim olarak da hayatınızı devam ettirebileceğiniz bir ekonomik alt yapı kurmamız gerekiyor. Biz belediye olarak meclis üyelerimiz ile birlikte bu çerçeveden bakıyoruz ve Ardahan'ı yaşamaktan keyif alınan bir il yapma yolunda çaba gösteriyoruz. Bizim yüreğimizde ve çalışma programımızda olduğunu bilmenizi isteriz. Böyle bir duyarlılık içerisinde yetişiyor olmanız bizi sevindiriyor" dedi. - ARDAHAN

Anadolu Lisesi, Faruk Demir, Halitpaşa, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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