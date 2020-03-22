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Başkan Demir'den esnaf ve vatandaşa müjde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs salgını nedeniyle abonmandaki haklarını kullanamayan vatandaşların önlemler sona erdiğinde kalan biniş adetlerini kullanabileceklerini açıkladı.

22.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:07
Başkan Demir'den esnaf ve vatandaşa müjde
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs salgını nedeniyle abonmandaki haklarını kullanamayan vatandaşların önlemler sona erdiğinde kalan biniş adetlerini kullanabileceklerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında esnaf ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla bir dizi tedbir aldı.

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'ye (SAMULAŞ) ait toplu taşıma araçlarında kullanmak üzere abonman hakları bulunan ve bunları salgın nedeniyle kullanamayan vatandaşlar için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir müjde verdi.

Vatandaşların abonmanlarında kalan biniş adetleri ve sürelerini salgın önlemleri sona erdiğinde kullanılabileceğini açıklayan Başkan Demir bunu, "Abonman hakkı bulunmasına karşın, korona virüs salgınından dolayı toplu ulaşımı kullanamayan vatandaşlarımız, salgın önlemleri sona erdiğinde kalan biniş adetlerini ve sürelerini Samkart Başvuru Merkezi'ne (SBM) başvurarak yeniden kullanabilecekler" ifadeleriyle duyurdu.

Mustafa Demir ayrıca Samsun il genelinde ulaşım araçlarının belediyeye ait aidatlarının 2 ay süre ile ertelendiğini açıkladı. Başkan Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş ve taksilerin belediyeye ait aidatlarını 2 ay süre ile erteledik" açıklamasında bulundu.

Alınan karar kapsamında aidatların Ramazan Bayramı sonrasında ödeneceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Demir, Samsun, Güncel

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