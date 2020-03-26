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Başkan Demir'den "evde kalan" çocuklara doğum günü sürprizi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden çocuklarının doğum günü için oyuncak isteyen anneye sürpriz yaptı.

26.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:11
Başkan Demir'den
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden çocuklarının doğum günü için oyuncak isteyen anneye sürpriz yaptı.

Korona virüsü(Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan Nuran Türk, çocuklarının doğum günü için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e sosyal medya üzerinden ulaşarak oyuncak istedi. Annenin bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Demir, yaptığı sürprizle aileyi mutlu etti. Demir'in gönderdiği oyuncaklar zabıta tarafından iki çocuğa büyük bir sürpriz ile teslim edildi.

Mustafa Demir'in mesaja kayıtsız kalmayarak Efe ve Tarık kardeşlere oyuncak göndermesi ile sürpriz yaşadıklarını belirten anne Nuran Türk, "Bizimle birlikte günlerini evde geçirmek zorunda kalan çocuklarımız bu sürpriz ile hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizleri çok mutlu ettiler" dedi.

Başkan Mustafa Demir de sosyal medya paylaşımında konuyla ilgili olarak, "Dün doğum günü olan çocukları için, sosyal medya üzerinden yazdığı mesaj ile oyuncak talep eden Nuran Türk kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Doğum gününüz kutlu olsun Tarık ve Efe. Bu sıkıntılı günleri de birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Güncel

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