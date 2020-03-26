Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Demir'den "evde kalan" çocuklara doğum günü sürprizi

Başkan Demir'den "evde kalan" çocuklara doğum günü sürprizi Doğum günü çocuklarına oyuncaklarını Başkan Demir gönderdi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden çocuklarının doğum günü için oyuncak isteyen anneye sürpriz yaptı.

26.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:34
Başkan Demir'den "evde kalan" çocuklara doğum günü sürprizi
Doğum günü çocuklarına oyuncaklarını Başkan Demir gönderdi
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden çocuklarının doğum günü için oyuncak isteyen anneye sürpriz yaptı.
Korona virüsü(Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan Nuran Türk, çocuklarının doğum günü için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e sosyal medya üzerinden ulaşarak oyuncak istedi. Annenin bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Demir, yaptığı sürprizle aileyi mutlu etti. Demir'in gönderdiği oyuncaklar zabıta tarafından iki çocuğa büyük bir sürpriz ile teslim edildi.
Mustafa Demir'in mesaja kayıtsız kalmayarak Efe ve Tarık kardeşlere oyuncak göndermesi ile sürpriz yaşadıklarını belirten anne Nuran Türk, "Bizimle birlikte günlerini evde geçirmek zorunda kalan çocuklarımız bu sürpriz ile hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizleri çok mutlu ettiler" dedi.
Başkan Mustafa Demir de sosyal medya paylaşımında konuyla ilgili olarak, "Dün doğum günü olan çocukları için, sosyal medya üzerinden yazdığı mesaj ile oyuncak talep eden Nuran Türk kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Doğum gününüz kutlu olsun Tarık ve Efe. Bu sıkıntılı günleri de birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. Başkan Demir’den ’evde kalan’ çocuklara doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Genel

Haberin Videosu :

Başkan Demir'den "evde kalan" çocuklara doğum günü sürprizi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Başkan Demir'den 'evde kalan' çocuklara doğum günü sürprizi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:47: Covid-19: Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı - Haberler 13:44: Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor - Haberler 13:43: Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı - Haberler 13:42: İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayirliler, karantina için Karabük'e gönderiliyor - Haberler 13:41: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi öldü - Haberler 13:37: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haberler 12:04: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?